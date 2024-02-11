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إقتصاد

لصباح اليوم.. إليكم كم سجّلت تسعيرة دولار السوق الموازية

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:55
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 سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 
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السوق الموازية

سعر صرف الدولار

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