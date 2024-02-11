برقم كبير.. بيزوس يبيع أسهما في "أمازون"

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باع مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو مليارَي دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قُدّمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.وأظهرت الوثيقة أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم "أمازون" راوحَ سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً.وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاما ويرئسها اليوم.وتقدر مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو ورئيس "تيسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك.(سكاي نيوز عربية)