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إقتصاد
مبيعات روسيا من الغاز المسال إلى فرنسا تقفز 41%
Lebanon 24
11-02-2024
|
04:13
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
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ونسبت الوكالة إلى أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه "في الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".
وأضاف أن نقطة الاستلام الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة مونتوار دو بريتاني، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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