"بيتكوين" ترتفع إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين

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واصلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية سلسلة المكاسب التي بدأتها في شهر آذار الماضي عند 20 ألف دولار، لترتفع بنسبة 140% تقريباً خلال 11 شهر.وسجلت "بيتكوين" ارتفاعات متتالية، منذ الإعلان عن اقتراب موافقة "SEC" الأميركية على إطلاق 10 صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة، إلا أنها تراجعت مجدداً عقب الإعلان الرسمي عن الموافقة.ووصلت "بيتكوين" إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين وتحديداً منذ الأسبوع الثالث من شهر كانون الاول 2021، لتصل لمستوى 48190 دولار، وفقاً لشركة بيانات العملات المشفرة "Coin Market Cap". (العربية)