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إقتصاد

بعد خفض إنتاجها السعودية تؤكّد: لدينا الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:08
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، إن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط، وذلك بعدما أعلنت أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم أواخر الشهر الماضي عن خطط مفاجئة لتقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.
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وقال الوزير في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران "نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق".

وكانت قد جهت الحكومة السعودية في 30 كانون الثاني شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاج قصوى مستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020.

وقال الأمير عبد العزيز "أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة نشهد تحولا"، مضيفا أن أرامكو لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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