رغم الأزمات.. معدل البطالة في تركيا ينخفض

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تراجع معدل البطالة في تركيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8 في المئة في كانون الأول، وبذلك يعود للتقرب من أدنى مستوياته في عشر سنوات التي سُجلت في تشرين الأول.وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل مشاركة القوى العاملة في كانون الأول ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.(سكاي نيوز عربية)