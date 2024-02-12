Advertisement

إقتصاد

رغم الأزمات.. معدل البطالة في تركيا ينخفض

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1163396-638433372267087119.jpeg
Doc-P-1163396-638433372267087119.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع معدل البطالة في تركيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8 في المئة في كانون الأول، وبذلك يعود للتقرب من أدنى مستوياته في عشر سنوات التي سُجلت في تشرين الأول.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل مشاركة القوى العاملة في كانون الأول ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.
Advertisement

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:51 | 2024-02-12
06:10 | 2024-02-12
05:23 | 2024-02-12
05:08 | 2024-02-12
03:40 | 2024-02-12
02:37 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24