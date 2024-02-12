21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بورصة وول ستريت تدفع بالأسهم الأوروبية صعودًا
Lebanon 24
12-02-2024
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، إذ صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.
Advertisement
وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6 بالمئة لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.
كما صعد سهم "تودز" بنسبة 17.4 بالمئة بعدما قالت شركة "إل كاترتون" للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36 بالمئة من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.
وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2 بالمئة بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار سنويا بحلول 2030.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تهزّ تل أبيب... هل تتجسس "حماس" على الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
فضيحة جديدة تهزّ تل أبيب... هل تتجسس "حماس" على الجيش الإسرائيليّ؟
09:00 | 2024-02-11
11/02/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ69 عاماً... فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ69 عاماً... فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
10:00 | 2024-02-11
11/02/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:51 | 2024-02-12
أرباح البنك التجاري الدولي المصري تسير عكس التيار
06:10 | 2024-02-12
استقرار الدولار مستمر.. مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
05:18 | 2024-02-12
رغم الأزمات.. معدل البطالة في تركيا ينخفض
05:08 | 2024-02-12
بعد خفض إنتاجها السعودية تؤكّد: لدينا الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط
03:40 | 2024-02-12
مع تحول التركيز للفيدرالي الأميركي.. أسعار الذهب مستقرة
02:37 | 2024-02-12
كيف افتتح دولار السوق الموازية اليوم؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 14:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 14:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 14:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24