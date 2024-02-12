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إقتصاد

بورصة وول ستريت تدفع بالأسهم الأوروبية صعودًا

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:23
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، إذ صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.
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وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6 بالمئة لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.

كما صعد سهم "تودز" بنسبة 17.4 بالمئة بعدما قالت شركة "إل كاترتون" للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36 بالمئة من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.

وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2 بالمئة بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار سنويا بحلول 2030.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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