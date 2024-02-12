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إقتصاد

استقرار الدولار مستمر.. مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
12-02-2024 | 06:10
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استقر الدولار، الاثنين، في ظل عطلة بمعظم الأسواق الآسيوية الكبرى أرجأت بداية ما قد يتحول إلى أسبوع حافل، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
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وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0778 دولار ليبتعد عن أعلى مستوى في عشرة أيام الذي لامسه في التعاملات المبكرة بعد أن شهد الأسبوع الماضي انتعاشا طفيفا بعد انخفاضات مطردة منذ بداية 2024.

وقد تقدم بيانات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من العام، والتي ستصدر يوم الأربعاء، اتجاها جديدا.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2632 دولار.

وارتفع الين قليلا إلى 149.04 مقابل الدولار بعد أن حد من التحركات قرب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يناير غدا الثلاثاء.

ويتوقع محللون أن يسجل المؤشر الأساسي أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، لكنه سيظل مرتفعا على أساس سنوي ويسجل 3.8 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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