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إقتصاد
أرباح البنك التجاري الدولي المصري تسير عكس التيار
Lebanon 24
12-02-2024
|
06:51
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قفزت أرباح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في العام الماضي، بنسبة 84 بالمئة لتصل إلى حوالي 29.6 مليار جنيه (958 مليون دولار)، مستفيدا من النمو القوي في إيراداته المجمعة التي زادت بنسبة 70 بالمئة في 2023 لتبلغ حوالي 56 مليار جنيه، بحسب إفصاح للبورصة المصرية، الإثنين.
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واستفاد البنك من ارتفاع عائدات الحسابات الجارية وحسابات التوفير البالغة 55 بالمئة من إجمالي الودائع، وتدفق الإيرادات المستدامة، وزيادة القروض ونمو الودائع بنحو 18 بالمئة، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف الأموال، وفقا للبيان.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي، منفردا، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 83 بالمئة، ليصل إلى 7.23 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 16.7 مليار جنيه بزيادة 71 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار أكبر بنك خاص في مصر، إلى أنه حافظ على أداء مالي، ومستويات ملاءة مالية جيدة، رغم ظروف السوق المعاكسة الناجمة عن الأحداث العالمية والمحلية المتزامنة والمتتابعة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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