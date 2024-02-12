



وقال الموقع، في تقريره، إن حركة المقاومة اليمنية "أنصار الله" أطلقت وابلاً من الصواريخ والقذائف على إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

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وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أطلقت في 12 كانون الثاني عملية بحرية لدعم وحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مستهدفة مواقع متعددة في جميع أنحاء اليمن ردًا على الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل. وهذه الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمنيين لها أجندة أوسع بكثير؛ كما أنها تساعد إسرائيل على الاستمرار في تحدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وترسل هذه الهجمات أيضًا رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سيواصلون الوقوف إلى جانبها حتى في ظل ارتكابها إبادة جماعية في حق الفلسطينيين في غزة.



وأضاف الموقع أنه في حين تصر الولايات المتحدة على أنها لا تسعى إلى الصراع في المنطقة، فإن هدفها الوحيد هو الإطاحة بالحكومتين السورية والإيرانية - اللتين ظلتا ثابتتين في دعمهما للفلسطينيين. وقد صمدت أنصار الله أمام الأعمال العسكرية طويلة الأمد للدول المجاورة التي تلقت المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة.



وبينما هاجمت قوات أنصار الله في البداية السفن المرتبطة بإسرائيل فقط في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين، فقد وسعت الآن هجماتها لتشمل السفن البريطانية والأمريكية بعد أن شنت واشنطن ولندن ضربات جوية في اليمن. ويقولون الآن إن الهجمات الموسعة، التي عطلت التجارة العالمية، ستتوقف عندما توقف إسرائيل الحرب في غزة. نشر موقع "فاينانشيال إكسبرس" الدولي تقريرا تحدث فيه عن أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على التجارة العالمية، مستعرضا الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.وقال الموقع، في تقريره، إن حركة المقاومة اليمنية "أنصار الله" أطلقت وابلاً من الصواريخ والقذائف على إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أطلقت في 12 كانون الثاني عملية بحرية لدعم وحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مستهدفة مواقع متعددة في جميع أنحاء اليمن ردًا على الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل. وهذه الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمنيين لها أجندة أوسع بكثير؛ كما أنها تساعد إسرائيل على الاستمرار في تحدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وترسل هذه الهجمات أيضًا رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سيواصلون الوقوف إلى جانبها حتى في ظل ارتكابها إبادة جماعية في حق الفلسطينيين في غزة.وأضاف الموقع أنه في حين تصر الولايات المتحدة على أنها لا تسعى إلى الصراع في المنطقة، فإن هدفها الوحيد هو الإطاحة بالحكومتين السورية والإيرانية - اللتين ظلتا ثابتتين في دعمهما للفلسطينيين. وقد صمدت أنصار الله أمام الأعمال العسكرية طويلة الأمد للدول المجاورة التي تلقت المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة.وبينما هاجمت قوات أنصار الله في البداية السفن المرتبطة بإسرائيل فقط في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين، فقد وسعت الآن هجماتها لتشمل السفن البريطانية والأمريكية بعد أن شنت واشنطن ولندن ضربات جوية في اليمن. ويقولون الآن إن الهجمات الموسعة، التي عطلت التجارة العالمية، ستتوقف عندما توقف إسرائيل الحرب في غزة.

وأكد الموقع أن الوضع في البحر الأحمر تفاقم بشكل خطير للغاية بعد الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على اليمن والتي بدأت في 11 كانون الثاني/يناير، كما يتضح من البيان الذي أدلى به عمرو الصمدوني، الأمين العام لقسم النقل الدولي واللوجستيات في غرفة تجارة القاهرة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024. وقال إن التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر بسبب جماعة أنصار الله لم تؤثر بشكل كبير على الملاحة في قناة السويس.



ووفقًا لقناة الجزيرة، فإن إسرائيل، أول هدف مباشر مقصود للحوثيين، قد شعرت بالفعل بتأثير التجارة البحرية المعطلة. وتوقفت حركة المرور عبر ميناء إيلات الجنوبي، الواقع في المدينة التي تعد أيضًا مقصدًا سياحيًا، ويبدو المستقبل المنظور غير مؤكد مع احتدام الحرب. في الوقت نفسه، تواصل سفن الحاويات الصينية المرور عبر قناة السويس دون أي عوائق. والآن، بسبب الهجمات الأمريكية على اليمن وردها العسكري على تلك الهجمات الأمريكية والهجمات المستقبلية المحتملة، قامت العديد من أكبر شركات الشحن في العالم بتحويل سفنها بعيدًا إلى طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا ثم إلى الساحل الغربي في أفريقيا.



ووفقاً لشركة "إس إن بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، فإن ما يصل إلى 15 في المائة من البضائع المستوردة إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم شحنها من آسيا والخليج عن طريق البحر. ويشمل ذلك 21.5 في المائة من النفط المكرر وأكثر من 13 في المائة من النفط الخام. كما تضم القائمة جميع أنواع السلع الاستهلاكية مثل الإلكترونيات والملابس والأحذية. والتفاف للسفن عبر رأس الرجاء الصالح سيضيف حوالي 20 يومًا إضافيًا لمدة شحن البضائع إلى الموانئ الأوروبية. وينعكس هذا بالفعل في انخفاض أحجام التجارة المجمعة لأوروبا.



وتظهر مؤشرات التجارة الصادرة عن معهد كايل للاقتصاد العالمي لشهر كانون الأول أن الصادرات من الاتحاد الأوروبي والواردات إليه انخفضت بنسبة 2 في المائة و3.1 في المائة على التوالي. ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا بنسبة 1.5 في المائة في الصادرات وانخفاضًا بنسبة 1.0 في المائة في الواردات، على الرغم من أن طريق قناة السويس يلعب دورًا أقل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بأوروبا.



وأشار معهد كايل للاقتصاد العالمي إلى أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من تشرين الثاني إلى كانون الأول 2023 نتيجة للهجمات في البحر الأحمر، كما انخفض حجم الحاويات المنقولة عبر البحر الأحمر بأكثر من النصف اعتبارًا من كانون الأول ويبلغ حاليًا ما يقارب 70 في المائة أقل من الحجم المتوقع عادة.



ونوه الموقع بأنه من المتوقع أن تتكبد أوروبا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط أكبر الخسائر إذا استمر العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن. ومن المرجح أن يستمر الوضع على المدى الطويل، حيث تأثرت العديد من السفن التي تنقل البضائع من وإلى تلك البلدان.(عربي 21)