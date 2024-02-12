أسهم الخليج تشهد ارتفاعاً.. هكذا أغلقت الأسواق اليوم

أقفلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، مساء اليوم الاثنين، قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.







وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8 بالمئة وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5 بالمئة.

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كما ارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.



ايضاً، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3 بالمئة ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد 10 بالمئة.



خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5 بالمئة.



