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إقتصاد
بعد 4 جلسات من الخسائر المتتالية.. الأسهم الآسيوية تنتعش
Lebanon 24
12-02-2024
|
23:48
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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود سوقي اليابان وكوريا الجنوبية مع استئناف التداول بعد العطلة، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
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وارتفع مؤشر أسهم آسيا والمحيط الهادئ التابع لشركة "إم إس سي آي"، للمرة الأولى منذ أربعة جلسات، متأثراً بالأسهم في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يمحو مؤشر "كوسباي" (Kospi) القياسي خسائره منذ بداية العام.
بالتوازي، انخفض الين بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء ليتداول عند 149 يناً للدولار، منخفضاً من 140 يناً في بداية العام. ويعكس التراجع الأخير تعليقات مسؤولي بنك اليابان بأن البنك المركزي لن يكون في عجلة من أمره للخروج من السياسة النقدية الحالية. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو السنوي بنسبة 1.2% في الربع الرابع بعد انكماش مؤلم في الصيف.
وارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك"، إحدى أكبر الشركات المدرجة في اليابان، بما يصل إلى 11% في التعاملات المبكرة بعد مكاسب أخرى لشركة "أرم هولدينغز"، التي تمتلك فيها حصة. وقفزت أسهم "أرم" بنسبة 29.2% في تعاملات نيويورك، أمس الإثنين، وتضاعفت ثلاث مرات تقريباً منذ إدراجها في تشرين الأول. كما ارتفعت أسهم شركة تصنيع معدات صناعة الرقائق اليابانية "طوكيو إلكترون"، إلى مستوى قياسي بفضل قوة المبيعات.
كذلك، استقرت سندات الخزانة، اليوم الثلاثاء، في آسيا قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر كانون الثاني المقرر في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن يُظهر التقرير القراءة الأولى أقل من 3% للتضخم الرئيسي على أساس سنوي للمرة الأولى منذ مارس 2021، مما يدعم رواية انخفاض التضخم التي ساعدت الأسهم على الارتفاع في الأشهر الأخيرة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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