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إقتصاد

قبل اختبار التضخم.. الدولار يرتفع والبيتكوين تحلّق

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:06
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اقترب الدولار من المستوى النفسي المهم البالغ 150 ينا يابانيا، الثلاثاء، واستقر على نطاق واسع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق اليوم، في حين حومت عملة بتكوين المشفرة حول مستوى 50 ألف دولار لليوم الثاني على التوالي.
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ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما اكتسب المراهنون على تراجع الين جرأة بسبب مؤشرات على أن بنك اليابان سيقاوم بشدة رفع أسعار الفائدة حتى لو أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا العام كما تراهن الأسواق.

أما اليورو فقد انخفض 0.03 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2620 دولار.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6526 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.02 بالمئة إلى 104.16. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6121 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بيتكوين 0.64 بالمئة إلى 50155 دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين أمس الاثنين.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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