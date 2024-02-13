"كومباس كابيتال" تعتزم إطلاق صندوق استثمار في الأسهم المصرية

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قال الشريك التنفيذي بشركة "كومباس كابيتال للاستثمارات المالية"، طارق عبدالرحمن، إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق "C3" للاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال عبدالرحمن، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة تنتظر الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق "C3" خلال الأيام المقبلة، ثم موافقة البنك المركزي المصري، نظرا لمساهمة عدد من البنوك في الصندوق.وأوضح أنه سيتم إطلاق صندوق "C3"، بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، ويبلغ حجمه 3 مليارات جنيه وسيتم تنفيذ أول إغلاق للصندوق بقيمة ملياري جنيه.وأشار أن شركة "كومباس" تستهدف زيادة رأس مال شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لها، ليصل إلى نحو 400 مليون جنيه، مع إضافة 3 أو 4 مشروعات سنوياً لمحفظة الشركة، منها الأصول اللوجستية بجانب الإدارية والتجارية.وتنوي الشركة استثمار بين 2 و 3 مليارات جنيه بمشروعات جديدة خلال عام وفق عبد الرحمن.وقال عبد الرحمن إن "كومباس كابيتال" تسعى حاليا لتحويل شركة بنيان للتنمية والتجارة إلى صندوق استثمار عقاري وفقا للقانون رقم 59 لسنة 1992، موضحا أنها عندما استحوذت عليها كانت شركة مساهمة تتبع قانون رقم 159 لسنة 1981، وهو أيضا نفس آلية عمل الصندوق العقاري.وقال إن المناقشات مازالت جارية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أبدت تعاونا كبيرا، لتحويلها لصندوق عقاري بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليون دولار ليتم بعدها طرحه في البورصة المصرية.و استحوذت شركة بنيان للتنمية والتجارة علي ثامن أصل عقاري في مشروع "جولدن جيت" التابع لشركة "ريدكون بروبرتيز" بالقاهرة الجديدة، بمساحة بنائية تبلغ 6888 مترًا مربعًا ليصل حجم الأصول المدارة إلى نحو 145 ألف متر مربعا.وأشار إلى أن "كومباس" تستهدف الاستحواذ على شركات تكون قيمتها أقل من القيمة العادلة، وتجري لها إعادة هيكلة بعد الاستحواذ لترفع معدلات نمو والربحية ، ثم تطرحها في البورصة.(العربية)