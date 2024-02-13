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إقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية 1% بعد بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
13-02-2024 | 14:08
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تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد بيانات مخيبة للآمال عن التضخم في الولايات المتحدة، ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

 

كما ساهم تراجع أسهم التكنولوجيا من أعلى مستوى في أكثر من عقدين في نزول الأسهم. 

 

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" منخفضا واحدا بالمئة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير في ظل زيادة تكاليف السكن والرعاية الصحية.

 

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا التراجع، إذ انخفض مؤشرها 2.7 بالمئة من أعلى مستوى في 23 عاما الذي سجله في الجلسة السابقة.

 
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وتراجعت أسهم شركة الرقائق (إيه.إس.إم.إل) وشركة أشباه الموصلات (بي.إيه) وإنفينيون بين ثلاثة وخمسة بالمئة بعد أن قالت نظيرتها سيلترونيك إنها تتوقع انخفاض أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك "بشكل كبير" في 2024.

 

كما انخفض مؤشر الأسهم العقارية 2.5 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ كانون الأول.

 

وصعدت الأسهم الأوروبية إلى ذروة عامين تقريبا في الجلسة السابقة، مدفوعة بصعود كبير في وول ستريت بفضل التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتعليقات حذرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

 

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة نسبتها 60 بالمئة تقريبا لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في نيسان.

( سكاي نيوز)
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