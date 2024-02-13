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إقتصاد

إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها

Lebanon 24
13-02-2024 | 14:53
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أعلن مديرو "ذي بودي شوب" في المملكة المتحدة وهي شركة مستحضرات تجميل عمرها نحو نصف قرن، عن إفلاسها ما يعرض أكثر من 2000 وظيفة للخطر.

وقد عينت الشركة خبراء من "أف أر بي أدفايزري" للإشراف على الإدارة، وهو مسار معتمد في المملكة المتحدة يستعان فيه بخبراء ماليين لمحاولة إنقاذ أجزاء من الشركة.
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وأشارت إلى أن اتباع هذا النهج يوفر الاستقرار والمرونة والأمان لإيجاد أفضل الوسائل لتأمين مستقبل "ذي بودي شوب" وتنشيط هذه العلامة التجارية البريطانية الشهيرة. (روسيا اليوم)
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