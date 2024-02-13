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إقتصاد
النفط يتكبد الخسائر.. وبيانات المخزونات تؤرقان الأسواق
Lebanon 24
13-02-2024
|
23:58
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تكبدت أسعار النفط خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولار عند فتح السوق في الساعة 0000 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولار للبرميل.
إلى ذلك، أفادت أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة في وقت متأخر الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط.
وجاءت الزيادة أكبر بكثير من توقع محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بواقع 2.6 مليون برميل.
كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.
ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت غرينتش.
كما تأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت أمس وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي.
ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. (اقتصاد سكاي)
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