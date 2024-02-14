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إقتصاد
الدولار.. كيف افتتح في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
14-02-2024
|
03:27
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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