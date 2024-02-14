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إقتصاد
لأوّل مرة منذ عامين.. عملة البيتكوين تحلّق وهذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
14-02-2024
|
05:23
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ارتفعت عملة بيتكوين فوق مستوى 51 ألف دولار، عند أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، فيما تجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة في تعاملات الأربعاء تريليون دولار.
وفي منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر بيتكوين إلى حوالي 51,600 دولار بزيادة حوالي 3 بالمئة في آخر 24 ساعة، وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب".
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وكانت بتكوين تجاوزت مستوى 50 ألف دولار مطلع هذا الأسبوع بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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