Advertisement

إقتصاد

لأوّل مرة منذ عامين.. عملة البيتكوين تحلّق وهذا ما سجّلته الأرقام

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1164196-638435103980200713.jpg
Doc-P-1164196-638435103980200713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت عملة بيتكوين فوق مستوى 51 ألف دولار، عند أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، فيما تجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة في تعاملات الأربعاء تريليون دولار.

وفي منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر بيتكوين إلى حوالي 51,600 دولار بزيادة حوالي 3 بالمئة في آخر 24 ساعة، وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب".
Advertisement

وكانت بتكوين تجاوزت مستوى 50 ألف دولار مطلع هذا الأسبوع بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة.(سكاي نيوز عربية)

 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:36 | 2024-02-14
06:30 | 2024-02-14
05:07 | 2024-02-14
03:27 | 2024-02-14
01:22 | 2024-02-14
23:58 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24