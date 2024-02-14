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إقتصاد

لدعم النمو الإقتصادي.. الطلب على الغاز المسال سيزداد مستقبلا

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:30
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توقعت شركة شل في تقرير لها، الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.
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وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8 بالمئة إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، مضيفة أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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