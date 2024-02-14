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إقتصاد

بعد ارتفاعٍ استمر لعامين.. أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تنخفض

Lebanon 24
14-02-2024 | 07:36
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استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4 بالمئة في كانون الثاني، بينما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تعويض زيادة تكاليف الطاقة، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.

جاء الإحصاء أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.
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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.

وارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.(سكاي نيوز عربية)
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