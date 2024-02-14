15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد ارتفاعٍ استمر لعامين.. أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تنخفض
Lebanon 24
14-02-2024
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4 بالمئة في كانون الثاني، بينما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تعويض زيادة تكاليف الطاقة، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.
جاء الإحصاء أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.
Advertisement
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.
وارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
وكان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
Lebanon 24
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
14:53 | 2024-02-13
13/02/2024 02:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
12:00 | 2024-02-13
13/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
Lebanon 24
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
07:58 | 2024-02-14
14/02/2024 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
07:17 | 2024-02-14
14/02/2024 07:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
13:00 | 2024-02-13
13/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:12 | 2024-02-14
إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء
09:49 | 2024-02-14
بالأرقام: إليكم الدول الأكثر مديونية حول العالم
08:52 | 2024-02-14
زلزال موديز يضرب البنوك الإسرائيلية: أوّل تخفيض ائتماني منذ 50 عامًا
08:10 | 2024-02-14
بالأرقام: الإنفاق العسكريّ يسجّل أرقامًا هائلة حول العالم
06:30 | 2024-02-14
لدعم النمو الإقتصادي.. الطلب على الغاز المسال سيزداد مستقبلا
05:23 | 2024-02-14
لأوّل مرة منذ عامين.. عملة البيتكوين تحلّق وهذا ما سجّلته الأرقام
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
14/02/2024 17:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
14/02/2024 17:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
14/02/2024 17:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24