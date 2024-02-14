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إقتصاد

أسهم أوروبا تستعيد مكاسبها

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:06
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إستعادت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد بيانات تضخّم جاءت أضعف من المتوقع في بريطانيا.

وأقفل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجع 1.0 بالمئة في الجلسة السابقة.
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كما ارتفع المؤشر الرئيسي البريطاني 0.8 بالمئة بعد استقرار تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين في كانون الثاني رغم توقعات بارتفاعه.

واستقرت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد عمليات بيع أعقبت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع أمس الثلاثاء، ما أدى إلى تراجع التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
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