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إقتصاد

الذهب في أدنى مستوياته منذ شهرين.. وتراجع النفط مع زيادة المخزون

Lebanon 24
15-02-2024 | 00:20
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تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الاميركية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

واستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 81.26 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 76.28 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.

ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

إلى ذلك بلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 كانون الاول الأربعاء. 
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