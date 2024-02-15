تراجع البطالة في مصر إلى 6.9% خلال الربع الأخير من 2023

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، لانخفاض حجم المشتغلين، بجانب تراجع عدد المتعطلين.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل البطالة قد تراجع إلى 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2023، منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة عن الربع السابق.

ويرجع ذلك لانخفاض أعداد المشتغلين بمقدار 751 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 104 ألف متعطل مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار 855 ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل، مقـابـل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق.

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وبلغ حجم قوة العمل في مصر 31.101 مليون فرد خلال الربع الرابع لعام 2023، مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7 بالمئة.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.599مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد، بحسب بيان الجهاز المركزي.