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إقتصاد

صباح اليوم.. هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
16-02-2024 | 03:33
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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