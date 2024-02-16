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إقتصاد
صباح اليوم.. هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
16-02-2024
|
03:33
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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