أسهم اوروبا ترتفع.. تحرّك لافت لمؤشر "ستوكس"

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إرتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، وسط تجدد للآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.وفي أسبوع، ارتفع "ستوكس 600" بنسبة 1.25 بالمئة وصعد هذا المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في عامين بقيادة أسهم شركات التعدين، التي قفزت 2.5 بالمئة هذا الأسبوع ولامست أعلى مستوى في أسبوعين.كذلك، حام المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية حول أعلى مستوياته في 23 عاما، مع توقع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في نيسان.ايضا، واصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما وصولا إلى مستوى جديد.