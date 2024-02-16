13
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسهم اوروبا ترتفع.. تحرّك لافت لمؤشر "ستوكس"
Lebanon 24
16-02-2024
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
إرتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، وسط تجدد للآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
وفي أسبوع، ارتفع "ستوكس 600" بنسبة 1.25 بالمئة وصعد هذا المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في عامين بقيادة أسهم شركات التعدين، التي قفزت 2.5 بالمئة هذا الأسبوع ولامست أعلى مستوى في أسبوعين.
Advertisement
كذلك، حام المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية حول أعلى مستوياته في 23 عاما، مع توقع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في نيسان.
ايضا، واصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما وصولا إلى مستوى جديد.
وتفوق مؤشر "فاينانشال تايمز" البريطاني على نظراءه في أوروبا خلال اليوم مرتفعا 1.5 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
04:49 | 2024-02-16
16/02/2024 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
10:10 | 2024-02-16
16/02/2024 10:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
01:57 | 2024-02-16
16/02/2024 01:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
Lebanon 24
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
02:38 | 2024-02-16
16/02/2024 02:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:48 | 2024-02-16
بشأن التصنيف الائتماني للبنان.. وكالة عالميّة تعلن هذا الخبر
10:24 | 2024-02-16
الحاج حسن وبوشكيان بحثا في ملف الأمن الغذائي المتضرر بسبب اعتداءات العدوّ على الجنوب
10:11 | 2024-02-16
شركة ترفع أسعار السجائر
10:10 | 2024-02-16
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
08:39 | 2024-02-16
بعد تعديل الرسوم... ما هو سعر بيان القيد الجديد؟
07:44 | 2024-02-16
خبرٌ يكشف... لبنانيّون يدفعون 10 آلاف دولار لهذا السبب
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
17/02/2024 00:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
17/02/2024 00:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
17/02/2024 00:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24