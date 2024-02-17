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إقتصاد
أسعاء الذهب تنخفض... كم سجّل الدولار؟
Lebanon 24
17-02-2024
|
06:27
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تكبّد الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت بيانات التضخم الساخنة إلى تهدئة توقعات خفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعكست أسعار العقود الآجلة للذهب، مسارها نحو الصعود عند تسوية الجمعة، بنسبة 0.5 بالمئة أو 10.6 دولار لتصل الأونصة إلى 2025.5 دولار، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولار، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7 بالمئة.
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في غضون ذلك، استقرت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 104.27 نقطة محققا ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنحو 0.16 بالمئة، ومنذ بداية العام بنحو 3 بالمئة. (سكاي نيوز)
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