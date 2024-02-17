هل تغيرت كمية البيتكوين بفعل الصناديق المتداولة؟

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تشهد السيولة في سوق العملات المشفرة تحسناً بالفعل منذ إطلاق صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة، على الرغم من التكهنات بأن يؤدي الطلب المتزايد من صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى أزمة في العرض.ويرى المدافعون عن بيتكوين، مثل مايكل سايلور، رئيس شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy)، وكاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "جيميناي" (Gemini)، أن الطلب المحصور من جانب الصناديق التي أُطلقت حديثاً يبلغ على الأقل 10 أضعاف عدد الرموز الجديدة التي يتم سكها من قبل القائمين على تعدين العملات المشفرة، ما صعد بسعر أكبر عملة مشفرة 20% هذا العام. ومع ذلك، تظهر بيانات السوق أن هناك عدداً كبيراً من الرموز المميزة المتداولة.من جانبه، قال مايكل سافاي، المؤسس المشارك لشركة التداول الكمي "ديكستيرتي كابيتال" (Dexterity Capital): "هناك الكثير من السيولة، لكنها تميل إلى جانب الطلب بشكل كبير. لكن هناك الكثير من السيولة على كلا الجانبين"، وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للسعر الذي يكون البائع على استعداد لقبوله.وقال المتداولون إنه في حين أن صناديق "بيتكوين" الفورية المتداولة اجتذبت مليارات الدولارات، فمن المحتمل أن تكون نسبة كبيرة من التدفقات الواردة قد جاءت من عمليات الاسترداد التي تنتقل من صندوق "غراي سكيل بتكوين تراست" (Grayscale Bitcoin Trust) إلى منافسين أقل تكلفة.وتخارجت استثمارات بنحو 7 مليارات دولار من صندوق الاستثمار البالغة قيمته 24 مليار دولار منذ تحويله من صندوق استئماني. كانت شركتا العملات المشفرة المفلستان "إف تي إكس" (FTX) و"جينيسيس" (Genesis) من بين أكبر حاملي أصول "غراي سكيل بتكوين تراست".يمكن أن يحدث المزيد من ضغوط البيع عندما تقوم تلك الشركات باسترداد الوحدات وسداد الدائنين، في حين أن البيع من القائمين بالتعدين آخذ في الارتفاع جزئياً بسبب التحديث القادم لرمز تداول بتكوين فيما يُسمى بـ"التنصيف"، والذي من المقرر أن يقلص إيرادات تعدين العملات المشفرة بشكل كبير.(بلومبرغ)