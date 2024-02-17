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إقتصاد
المغرب.. أرقام قياسية متوقعة لعدد السياح نهاية العام الحالي
Lebanon 24
17-02-2024
|
16:07
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توقع المكتب الوطني للمطارات بالمغرب (حكومي) ارتفاع عدد المسافرين في البلاد إلى 30 مليون شخص بحلول نهاية 2024، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وشهدت سنة 2023 أزيد من 27 مليون مسافر، بارتفاع 32% مقارنة بعام 2022، وفق المصدر نفسه.
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وتوقع بيان للمكتب أن يشهد مطار مراكش المنارة (شمال) ارتفاعا بنحو 23%، ومطار أكادير (وسط) 22%، ومطار طنجة (أقصى شمال البلاد) 13%.
وبحسب البيان، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات البلاد 15% خلال كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وبلغ مليونين و277 ألفا و827 مسافرا.
ويمثل السوق الدولي، وفق البيان، 91% من إجمالي حركة النقل الجوي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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