Advertisement

إقتصاد

المغرب.. أرقام قياسية متوقعة لعدد السياح نهاية العام الحالي

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1165550-638438083284202948.jpg
Doc-P-1165550-638438083284202948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع المكتب الوطني للمطارات بالمغرب (حكومي) ارتفاع عدد المسافرين في البلاد إلى 30 مليون شخص بحلول نهاية 2024، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وشهدت سنة 2023 أزيد من 27 مليون مسافر، بارتفاع 32% مقارنة بعام 2022، وفق المصدر نفسه.
Advertisement

وتوقع بيان للمكتب أن يشهد مطار مراكش المنارة (شمال) ارتفاعا بنحو 23%، ومطار أكادير (وسط) 22%، ومطار طنجة (أقصى شمال البلاد) 13%.

وبحسب البيان، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات البلاد 15% خلال كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وبلغ مليونين و277 ألفا و827 مسافرا.

ويمثل السوق الدولي، وفق البيان، 91% من إجمالي حركة النقل الجوي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:14 | 2024-02-17
14:03 | 2024-02-17
10:18 | 2024-02-17
09:30 | 2024-02-17
06:27 | 2024-02-17
04:57 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24