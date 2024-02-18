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إقتصاد

روسيا تحتل المركز الثالث بين مورّدي الغاز إلى تركيا

Lebanon 24
18-02-2024 | 00:22
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احتلت روسيا المركز الثالث في قائمة موردي الغاز إلى تركيا خلال العام الماضي 2023، متجاوزة كازاخستان.
واشترت تركيا خلال العام الماضي الغاز من 21 دولة، وشملت قائمة الموردين الجزائر والولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان ونيجيريا، بواقع 99.78% من إجمالي الواردات البالغة قيمتها 2.21 مليار دولار.
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ومقارنة بعام 2022، انخفضت قيمة مشتريات تركيا من الغاز بنسبة 9% إلى 2.21 مليار دولار، فيما ضاعفت تقريبا كميات الغاز المستورد إلى 3.9 مليون طن.
وللسنة الثانية على التوالي تظل الجزائر والولايات المتحدة المصدرين الرئيسيين للغاز إلى تركيا، حيث وفرتا 1.8 مليون طن بقيمة مليار دولار و1.1 مليون طن بقيمة 628 مليون دولار على التوالي.
وحلت روسيا في المركز الثالث، وزادت الإمدادات ثلاث أضعاف إلى 629 ألف طن بحوالي 348 مليون دولار. (RT)

 
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