في هذه الدولة.. الطقس سيدمر 2% من محصول القمح الشتوي!

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أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية ، نقلا عن بيانات من الخبراء، إن ما بين واحد إلى اثنين بالمئة فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى سبعة بالمئة من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.وقالت الوزارة في بيان "نتائج الزراعة... أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99 بالمئة".وأضافت أن ما يصل إلى خمسة بالمئة من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.