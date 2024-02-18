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إقتصاد
مع نهاية الاسبوع.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار
Lebanon 24
18-02-2024
|
13:35
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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