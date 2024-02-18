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إقتصاد

العطلة العامة في أميركا تدفع بأسعار النفط نزولا.. كم سجّل؟

Lebanon 24
18-02-2024 | 23:25
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انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.
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وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ58 سنتا أو 0.69 بالمئة لتسجل 82.89 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 78.84 دولار للبرميل.

ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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