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إقتصاد
انتعاش قطاع العقارات في بريطانيا.. الأسعار تسجّل ارتفاعًا ملموسًا
Lebanon 24
18-02-2024
|
23:53
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أظهر مسح للقطاع أن أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بنسبة 0.1 بالمئة في شباط ، وهي أول زيادة سنوية منذ آب 2023.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر كانون الثاني، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في شاط.
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وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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