بالأرقام.. إنجازات تاريخية غير مسبوقة للإقتصاد الإماراتي

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بأرقامٍ لم تتحقق من قبل، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم (حوالي 953 مليار دولار) في عام 2023.وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على إكس: "تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".وأضاف: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26 بالمئة.. ومع تركيا لأكثر من 103 بالمئة.. ومع هونغ كونغ-الصين 47 بالمئة.. ومع الولايات المتحدة 20 بالمئة.. وذلك خلال عام واحد فقط".وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".وبالأرقام، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6 بالمئة مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7 بالمئة مقارنة مع 2021.واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7 بالمئة مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع 2021 وكذلك 66 بالمئة مقارنة مع 2020، وبنسبة 84 بالمئة مقارنة مع 2019.وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7 بالمئة ومساهمتها 5.1 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي.كما أن "هونغ كونغ – الصين" حققت نمواً بنسبة 47.9 بالمئة لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين. وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1 بالمئة، والصين نمواً بنسبة 4.2 بالمئة، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9 بالمئة وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9 بالمئة، وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60 بالمئة من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلت الهند ثانياً.وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عمان على التوالي.وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.(سكاي نيوز عربية)