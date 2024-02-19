Advertisement

إقتصاد

مطار دبي الدولي.. الأقوى في المنطقة

Lebanon 24
19-02-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1165936-638439309766800555.jpg
Doc-P-1165936-638439309766800555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرقام قياسية جديدة سطّرها مطار دبي الدولي، إذ أظهرت الأرقام استقبال المطار 87 مليون مسافر خلال 2023، بنمو 32% تقريباً عن العام السابق، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كورونا التي عطلت حركة السفر حول العالم.
Advertisement

الأرقام المسجلة تفوق تقديرات المطار لحركة المسافرين التي رفعها خلال العام الماضي ثلاث مرات لتصل إلى 86.8 مليون مسافر.

ويتوقع المطار استقبال نحو 88.8 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ليقترب بذلك من أعلى مستوى لحركة المسافرين المسجلة في 2018 البالغة 89.1 مليون مسافر، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 مليون مسافر.

وتستهدف دبي رفع الطاقة الاستيعابية لمطارها من 100 مليون مسافر حالياً، إلى 120 مليون مسافر خلال الفترة المقبلة، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية التحتية والتكنولوجية ورفع الكفاءة التشغيلية، بحسب ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي في تصريحات سابقة لـ"الشرق".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:07 | 2024-02-19
03:38 | 2024-02-19
03:11 | 2024-02-19
03:00 | 2024-02-19
02:37 | 2024-02-19
00:05 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24