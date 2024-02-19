مطار دبي الدولي.. الأقوى في المنطقة

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أرقام قياسية جديدة سطّرها مطار دبي الدولي، إذ أظهرت الأرقام استقبال المطار 87 مليون مسافر خلال 2023، بنمو 32% تقريباً عن العام السابق، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كورونا التي عطلت حركة السفر حول العالم.الأرقام المسجلة تفوق تقديرات المطار لحركة المسافرين التي رفعها خلال العام الماضي ثلاث مرات لتصل إلى 86.8 مليون مسافر.ويتوقع المطار استقبال نحو 88.8 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ليقترب بذلك من أعلى مستوى لحركة المسافرين المسجلة في 2018 البالغة 89.1 مليون مسافر، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 مليون مسافر.وتستهدف دبي رفع الطاقة الاستيعابية لمطارها من 100 مليون مسافر حالياً، إلى 120 مليون مسافر خلال الفترة المقبلة، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية التحتية والتكنولوجية ورفع الكفاءة التشغيلية، بحسب ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي في تصريحات سابقة لـ"الشرق".(بلومبرغ)