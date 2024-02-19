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إقتصاد
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
19-02-2024
|
03:11
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي
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