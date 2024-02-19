86.9 مليون.. أعداد الركاب عبر مطار عربي تتخطى مستويات ما قبل "كورونا"

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ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاما، العام الماضي، إلى ما يتجاوز الرقم الإجمالي المسجل في عام 2019، قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في توقف حركة الطيران العالمي.وأعلنت مؤسسة مطارات دبي، الاثنين، أن المطار سجل زيادة بنسبة 31.7 بالمئة في حركة الركاب العام الماضي، إلى 86.9 مليونا، متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة.ويقارن هذا مع 86.4 مليون شخص سافروا عبر المطار في عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في توقف قطاع الطيران العالمي.وسارعت دبي، أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، إلى إعادة فتح أبوابها بعد الجائحة. وساعد ذلك، إلى جانب تدفق الروس ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تخفيف القواعد الاجتماعية وقواعد التأشيرات، على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.وكانت الهند الوجهة الأولى لمطار دبي الدولي من حيث حركة المرور إذ قصدها 11.9 مليون مسافر، العام الماضي، تليها السعودية التي سافر لها 6.7 مليون، ثم بريطانيا وبلغ عدد المسافرين لها 5.9 مليون وباكستان التي سجل عدد المسافرين لها 4.2 مليون.وقالت مطارات دبي، إنها تتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 88.8 مليون مسافر في عام 2024، مما يجعل المطار على مقربة من الرقم القياسي المرتفع البالغ 89.1 مليون الذي سجله في عام 2018.ومطار دبي الدولي متصل مع 262 وجهة في 104 دول، من خلال 102 شركة طيران عالمية.وأعلنت دبي في شهر فبراير الحالي، تسجيل أفضل أرقامها السياحية على الإطلاق، وقالت إنها استضافت 17.15 مليون سائح لليلة واحدة في عام 2023.وبلغ متوسط إشغال الفنادق حوالي 77 بالمائة.تشير تقديرات المطار إلى أنه سيخدم 88.8 مليون مسافر في 2024، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.لكن ذلك سيضع ضغطا متزايدا على المطار الذي سجل أكبر عدد من عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في عام واحد، بإجمالي 416.405 طائرة.