Advertisement

إقتصاد

كم بلغ حجمُ استثمارات تركيا في مصر؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1166205-638439845657834131.jpg
Doc-P-1166205-638439845657834131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دنيزر، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار.

وأضاف دنيزر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
Advertisement

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

والأربعاء، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتفق الطرفان على السعي نحو رفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-02-19
08:00 | 2024-02-19
05:38 | 2024-02-19
04:07 | 2024-02-19
03:38 | 2024-02-19
03:11 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24