كم بلغ حجمُ استثمارات تركيا في مصر؟

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وأضاف دنيزر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.والأربعاء، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتفق الطرفان على السعي نحو رفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.