12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هذا ما تم إعلانه عن "النمو الإقتصادي" في فرنسا
Lebanon 24
19-02-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفض وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، توقعاته لنمو اقتصاد بلاده خلال العام الجاري إلى 1 بالمئة فقط، بدلا من 1.4 بالمئة، كما أعلن عن خطط لخفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار).
Advertisement
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "TF1"، قال لومير إن خفض إنفاق الحكومة المركزية سيتم في جميع الوزارات وبعض البرامج، بأثر فوري، من أجل تعويض النقص في الناتج المحلي.
وبحسب ما ذكره الوزير، فإن هذه الخطوة ستسمح لفرنسا بالحفاظ على هدفها المتمثل في خفض عجز الموازنة إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 من 4.9 بالمئة في العام الماضي، مكررا تعهده بعدم زيادة الضرائب.
وقال لومير إن "النمو ما زال إيجابياً، لكنه يأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مشيراً إلى الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتباطؤ في الصين والركود في ألمانيا.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تتوقع نموا بنسبة 0.9 بالمئة فقط في فرنسا هذا العام.
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة في الشويفات الآن.. سقوط مبنى مأهول بالسكان! (صور)
Lebanon 24
كارثة في الشويفات الآن.. سقوط مبنى مأهول بالسكان! (صور)
14:09 | 2024-02-19
19/02/2024 02:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
01:14 | 2024-02-19
19/02/2024 01:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
Lebanon 24
بعد مشوار فني حافل.. فنان شهير في ذمة الله
07:42 | 2024-02-19
19/02/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
حدث أمني عند الحدود بعد قصف الغازية.. إليكم ما حصل!
11:48 | 2024-02-19
19/02/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيدها.. جيسيكا عازار تُعايد ابنة زوجها (صورة)
Lebanon 24
بمناسبة عيدها.. جيسيكا عازار تُعايد ابنة زوجها (صورة)
03:18 | 2024-02-19
19/02/2024 03:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2024-02-19
كم بلغ حجمُ استثمارات تركيا في مصر؟
08:00 | 2024-02-19
من 10 مليار دولار.. السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف
05:38 | 2024-02-19
86.9 مليون.. أعداد الركاب عبر مطار عربي تتخطى مستويات ما قبل "كورونا"
04:07 | 2024-02-19
عطلة عيد الربيع تُنعش الإقتصاد الصيني
03:38 | 2024-02-19
مع ترقب موعد خفض الفائدة.. كيف هو وضع الدولار؟
03:11 | 2024-02-19
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
20/02/2024 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
20/02/2024 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
20/02/2024 02:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24