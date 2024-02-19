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إقتصاد
رغم الضربات المستمرة النفط مستقر.. إليكم كم سجّلت الأسعار
Lebanon 24
19-02-2024
|
23:48
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رغم ضربات الحوثي المستمرة، حافظت أسعار النفط على مكاسبها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تم تداول خام برنت فوق 83 دولاراً للبرميل بعد ثلاثة أيام من المكاسب، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولاراً.
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وظل النفط محصوراً في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات للبرميل منذ بداية العام، حيث أدى التنافس بين العوامل الداعمة للصعود والهبوط إلى تراجع حدة التقلبات. قوبلت علامات ضعف الطلب - وعلى الأخص من الصين أكبر مستورد - بالتوترات الجيوسياسية والجهود التي يبذلها تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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