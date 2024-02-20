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إقتصاد

على الرغم من ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب مستقرة

Lebanon 24
20-02-2024 | 01:24
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
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واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأونصة، وكانت معظم الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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