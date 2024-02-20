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إقتصاد
الشيكل يعاني
Lebanon 24
20-02-2024
|
03:15
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أظهر تقدير مكتب الإحصاءات في دولة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب على قطاع غزة، وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيكل 0.6 مقابل الدولار، بعدما كان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من تشرين الأول
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وعطلت الحرب النمو خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس وحزب الله .
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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