الشيكل يعاني

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أظهر تقدير مكتب الإحصاءات في دولة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب على قطاع غزة، وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيكل 0.6 مقابل الدولار، بعدما كان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من تشرين الأولوعطلت الحرب النمو خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس وحزب الله .وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.(عربي 21)