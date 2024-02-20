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إقتصاد

بعد الإصلاحات الإستراتيجية.. السعودية تحقق قفزة في مؤشر كيرني العالمي

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:15
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حققت السعودية قفزة نوعية في "المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة" الأخير الصادر عن شركة "كيرني"، حيث سجلت زيادة قدرها تسع نقاط لتحتل بذلك المركز الثالث في التصنيف.

ويعتمد مؤشر التطور العالمي لتجارة التجزئة على مجموعة واسعة من المعايير، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي، لقياس إمكانات البيع بالتجزئة في 35-40 من الاقتصادات الناشئة.
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وكشفت نتائج الاستطلاع للعام 2023 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرز كقوة ناشئة في مجال تجارة التجزئة.

وأشارت النتائج إلى أن التركيبة السكانية الشابة، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، والخطط الحكومية الطموحة، شكلت معا عوامل مساهمة في خلق بيئة مثالية لازدهار تجارة التجزئة في السعودية.

ويُعد هذا الارتفاع في الترتيب دليلاً على نهج المملكة الاستراتيجي في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط، الذي يُشكل حاليا حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جهودها في توفير بيئة أعمال مناسبة، وفقا لبيان من شركة "كيربي".

وأضاف البيان أن الإصلاحات الاستراتيجية التي نفذتها المملكة ساهمت في خلق بيئة مثالية لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع التجزئة.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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