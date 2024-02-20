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إقتصاد

نمو لافت لصادرات تركيا إلى السعودية

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:00
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استعادت حركة التجارة بين تركيا والسعودية نسقها التصاعدي في 2023 بعد تباطؤ خلال جائحة كورونا، مدفوعة بزخم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 
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وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، إن صادرات بلاده إلى السعودية حققت نموا لافتا وزادت أكثر من 100 بالمئة خلال العام الماضي.

 

وأكد المسؤول، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في أعمال المنتدى التركي السعودي المنعقد مؤخرا، أن التبادل التجاري بين البلدين نما 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بـ2022.

 

وبحسب تصريحات صدرت خلال المنتدى عن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، بلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية 6.8 مليارات دولار عام 2023، ورأى أن زيادة الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير، هدف واقعي. ( روسيا اليوم)

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