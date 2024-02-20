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إقتصاد

استعادة النفط لمكاسبه بفعل مخاوف الإنتاج.. إليكم كم سجّلت الأسعار

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:16
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استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 82.68 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.38 بالمئة، إلى 77.33 دولار.
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وتراجعت عقود برنت 1.5 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.4 بالمئة في تسوية جلسة الثلاثاء.
في غضون ذلك، قالت روسيا أمس إنها تعتزم الوفاء بحصتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في فبراير رغم تراجع تكرير النفط. وكانت قد تعهدت بخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في إطار حزمة تخفيضات أوبك+.(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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