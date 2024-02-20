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إقتصاد

أسهم الصين تمشي عكس التيار

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:42
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ارتفعت أسهم الصين بعد أن اتخذ صناع السياسات المزيد من الخطوات لإنعاش ثقة المستثمرين، إذ ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.2% بعد افتتاحه على انخفاض، في حين عوض مؤشر "سي إس آي 300" لأسهم البر الرئيسي خسائره الصباحية ليرتفع بنسبة 1.8%. وقامت البورصتان الرئيسيتان في الصين بتجميد حسابات صندوق تحوط كبير لمدة ثلاثة أيام بعد أن تخلص من كمية كبيرة من الأسهم في دقيقة واحدة يوم الإثنين. وفي الوقت نفسه، كثفت البنوك أيضا مساعداتها التمويلية لقطاع العقارات المضطرب.
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وانخفض مؤشر يتتبع الأسهم الآسيوية بما يصل إلى 0.5%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، ومتأثراً بخسائر في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، التي انخفضت أسواقها مجتمعة. جاءت وتيرة التراجع للمنطقة بعد أن انخفض مؤشر "ناسداك100" بنسبة 1% تقريبا، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" إلى ما دون 5000 نقطة.

من ناحية أخرى، ينصب التركيز أيضا على أرباح شركة "إنفيديا" (Nvidia Corp) المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق بأكثر من 4% في الفترة التي سبقت إعلان نتائجها، حيث يبحث المتداولون عن تأكيد بأن الشركة يمكنها تلبية التوقعات العالية التي حددتها طفرة الذكاء الاصطناعي.

بالتوازي، استقر الدولار وتغيرت عوائد السندات الحكومية الأميركية بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية، في حين دفع القلق المستمر بشأن التوقعات لطلب الصلب في الصين إلى دفع سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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