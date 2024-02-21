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إقتصاد

مؤشر "نيكي" الياباني يستقر بعد موجه صعود قوية

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:51
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أغلق المؤشر "نيكي" الياباني على انخفاض لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، وظل يتأرجح دون أعلى مستوى له على الإطلاق، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت النتائج المالية لشركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق، تعكس حقا الحماسة حيال الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت أسواق الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة.
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وعوض مؤشر "نيكي" بعضا من خسائره في التعاملات المبكرة لكنه أغلق منخفضا 0.26 بالمئة عند 38262.16 نقطة، مع تراجع 124 سهما من أصل 225.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تقريبا، اقترب مؤشر "نيكي" من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38957.44 نقطة والذي سجله في يوم التداول الأخير لعام 1989.

وفي يوم الجمعة، ارتفع مؤشر "نيكي" إلى 38865.06 قبل أن يهبط عند الإغلاق.

ولا يزال بعيدا عن المستوى القياسي بحوالي 700 نقطة حاليا.

وانخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2627.3 نقطة.

وعرقل زخم مؤشر "نيكي" لبلوغ المستوى القياسي الذي لم يسجله منذ 35 عاما، تراجع "وول ستريت" إذ أغلقت الأسواق الأميركية على انخفاض الليلة الماضية مع استئناف التداول عقب عطلة الاثنين.

كذلك، انخفض مؤشر "فيلادلفيا" لشركات أشباه الموصلات بأكثر من واحد بالمئة، مع تعثر أسهم "إنفيديا" وغيرها من شركات صناعة الرقائق.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على المؤشر "نيكي" إذ انخفض سهم شركة "أدفانتست" لصناعة الرقائق، والتي تعد "إنفيديا" من بين عملائها، حوالي اثنين بالمئة.

وتراجع سهم شركة "طوكيو إلكترون" العملاقة لصناعة معدات أشباه الموصلات 0.38 بالمئة، وهبط سهم شركة "ليزرتك" للرقائق 1.89 بالمئة.

وانخفض سهم "سوفت بنك"، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بنحو اثنين بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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