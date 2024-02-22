19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
22-02-2024
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي
Lebanon 24
ميقاتي: بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي
22/02/2024 11:36:29
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
تراجع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
22/02/2024 11:36:29
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
22/02/2024 11:36:29
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
22/02/2024 11:36:29
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
Advertisement
الأكثر قراءة
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
12:02 | 2024-02-21
21/02/2024 12:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
14:41 | 2024-02-21
21/02/2024 02:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
15:21 | 2024-02-21
21/02/2024 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
06:15 | 2024-02-21
21/02/2024 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
08:21 | 2024-02-21
21/02/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:45 | 2024-02-22
بالشاي.. سريلانكا تسدد ديونها من النفط الإيراني
01:05 | 2024-02-22
الدولار مستقر وسط ترقب لمسوح مديري المشتريات
00:45 | 2024-02-22
وسط ضعف الدولار وتصاعد التوترات.. الذهب يحافظ على بريقه
00:27 | 2024-02-22
ارتفاع مكاسب أسعار النفط.. مخاوف من نقص الإمدادات
15:22 | 2024-02-21
مشروع "طبي-سكني" بـ300 مليون دولار في مصر
10:34 | 2024-02-21
الطلب الأوروبي على الغاز في أدنى مستوى منذ 10 سنوات
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
22/02/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24