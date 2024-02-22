توقف ارتفاع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأميركية

توقفت أسعار النفط، الخميس، عن مواصلة الصعود بعد أن أبطلت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركي تأثير هجوم آخر على سفن الشحن قبالة اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 78.04 دولار للبرميل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية اليوم الخميس وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.

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وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل "ما يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر وما حوله تجاه السفن التجارية من شأنها استمرار ارتفاع العلاوة الخاصة بالمخاطر الجيوسياسية".

لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية حد من تحقيق مزيد من المكاسب في الأسعار.

( سكاي نيوز)